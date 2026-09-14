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Sefo kimdir? Çağla Boz'un sevgilisi Seyfullah Sağır kaç yaşında, nereli?

Sefo kimdir? Çağla Boz'un sevgilisi Seyfullah Sağır kaç yaşında, nereli?
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Çağla Boz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sefo'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Gerçek adı Seyfullah Sağır olan ünlü rapçinin yaşı, memleketi ve müzik kariyeri araştırılırken, “Sefo kimdir?” ve “Çağla Boz'un sevgilisi Seyfullah Sağır kaç yaşında, nereli?” soruları gündemde yer alıyor.

Rap müziğin tanınan isimlerinden Sefo, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Gerçek adı Seyfullah Sağır olan sanatçının yaşamı, yaşı ve nereli olduğu araştırılırken, Çağla Boz'un sevgilisi olarak da tanınan Sefo hakkında “Sefo kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Seyfullah Sağır'ın merak edilen hayatı ve kariyeri.

SEFO KİMDİR?

Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, Türk rapçi ve söz yazarıdır. 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen sanatçı, özellikle “Bilmem Mi?” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

SEFO KAÇ YAŞINDA?

16 Mart 1998 doğumlu olan Sefo, 14 Eylül 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

SEFO NERELİ?

Sefo, Samsun doğumludur. Gerçek adı Seyfullah Sağır olan sanatçının doğum yeri Samsun olarak belirtiliyor. Bazı biyografi kaynaklarında ailesinin Trabzon'un Araklı ilçesiyle bağlantılı olduğu da aktarılıyor.

SEFO'NUN KARİYERİ

Sefo, müzik kariyerine 2018 yılında “Yalan” adlı şarkısıyla başladı. 2019'da “Poz”, “Up Down” ve “362” gibi çalışmalarını yayımlayan sanatçı, sonraki dönemde “Derdi Ne?”, “Başa Sar” ve “Bilmem Mi?” gibi şarkılarıyla dinleyici kitlesini genişletti.

Özellikle “Bilmem Mi?”, Sefo'nun kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu. Sanatçı daha sonra “Tutsak”, “Isabelle”, “Affettim”, “Kördüğüm” ve “İmparator” gibi parçalarıyla müzik çalışmalarını sürdürdü. 2026 yılında da yeni single çalışmalarına devam eden Sefo'nun diskografisinde “Yine Seni Severdim” ve “İsyankar” gibi yeni parçalar bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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