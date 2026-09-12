Şebnem Ferah konser biletleri saat kaçta satışa çıkacak, Şebnem Ferah konser biletleri ne zaman, nerden, nasıl alınır? Şebnem Ferah KONSER TAKVİMİ!

Rock müziğin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah’ın konser takvimi müzikseverler tarafından yakından takip ediliyor. Şebnem Ferah konser biletlerinin satışa çıkacağı tarih ve saat merak konusu olurken, biletlerin hangi platform üzerinden satışa sunulacağı ve konser tarihleri de gündemdeki yerini koruyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, Ekim ve Kasım aylarında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının merakla beklenen konserlerinin biletleri Bubilet üzerinden satışa açılacak. Konser biletlerinin satış tarihi ve saatleri de belli oldu.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şebnem Ferah’ın Ekim-Kasım aylarında gerçekleştireceği konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak. Farklı şehirlerde düzenlenecek konserler için bilet satışlarının başlangıç saatleri ise konserlere göre değişiklik gösterecek.

Bilet almak isteyen müzikseverlerin, satış saatlerinde Bubilet platformunu takip ederek işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ SATIŞ SAATLERİ

Şebnem Ferah konserleri için bilet satış başlangıç saatleri şu şekilde olacak:

• 10.00: Antalya

• 12.00: KüçükÇiftlik Park

• 14.00: Bursa

• 16.00: Adana

• 18.00: Harbiye Açıkhava

ŞEBNEM FERAH KONSER TAKVİMİ

Şebnem Ferah, Ekim ve Kasım aylarında farklı şehirlerde sevenleriyle bir araya gelecek. Antalya, İstanbul KüçükÇiftlik Park, Bursa, Adana ve Harbiye Açıkhava konserleri için bilet satışları 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Konser biletlerini kaçırmak istemeyen hayranların, belirlenen saatlerde Bubilet üzerinden satış ekranını kontrol etmeleri önem taşıyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Şebnem Ferah konser biletleri Bubilet üzerinden satışa sunulacak. Bilet almak isteyenler, ilgili konserin satış sayfasına girerek uygun bilet kategorisini seçip satın alma işlemini tamamlayabilecek. Özellikle yoğun talep beklenen konserlerde biletlerin kısa sürede tükenme ihtimaline karşı satış saatinde platformda olmak önem taşıyor.