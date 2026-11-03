Sebastian Hoeness kimdir? Stuttgart'ı kupaya taşıyan hoca RAMS Park'a geliyor

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Vfb Stuttgart, 2023 baharında küme düşme hattında bulduğu Sebastian Hoeness ile üç yılda Almanya'nın üst sıralarına çıktı. Alman teknik adam şimdi takımını UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray ile Stuttgart, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşılaşacak.

SEBASTIAN HOENESS GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ NE DEDİ?

Sebastian Hoeness, maç öncesi basın toplantısında Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu, neler yapabildiklerini bildiklerini söyledi. Takımının sahaya cesaretle ve kararlı çıkacağını anlattı.

Hoeness, Okan Buruk'un Galatasaray'da üst üste başarılı sezonlar geçirdiğini hatırlattı. Kulübe, taraftara ve stadın Şampiyonlar Ligi geçmişine saygı duyduklarını, İstanbul'da oynamayı beklediklerini de ekledi.

SEBASTIAN HOENESS KİMDİR?

Sebastian Hoeness, Nisan 2023'ten bu yana VfB Stuttgart'ı çalıştıran Alman teknik direktör. Futbolculuğunda ofansif orta saha oynadı, antrenörlüğe gençlik takımlarında başladı.

Stuttgart'a geldiğinde takım ligin son sırasındaydı. Hoeness, sezonu play-off'a taşıdı ve Hamburg'u eleyerek takımı Bundesliga'da tuttu. Sahada genellikle 4-2-3-1 dizilişini kullanıyor.

SEBASTIAN HOENESS KAÇ YAŞINDA?

Sebastian Hoeness 44 yaşında. 12 Mayıs 1982'de doğdu.

SEBASTIAN HOENESS KİMİN OĞLU?

Sebastian Hoeness, eski Almanya milli futbolcusu Dieter Hoeness'in oğlu. Dieter Hoeness, Aalen, Stuttgart ve Bayern Münih formalarıyla forvet oynadı. Babası bugün de oğluna danışmanlık yapıyor.

Amcası ise Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness. Uli Hoeness, 1970'lerde Bayern'de oynadı, Almanya ile 1972 Avrupa Şampiyonası'nı ve 1974 Dünya Kupası'nı kazandı, sonra kulübün genel menajeri ve başkanı oldu. Bugün Bayern'in onursal başkanı.

SEBASTIAN HOENESS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sebastian Hoeness futbola TSV Ottobrunn'da başladı, ardından Stuttgart'ın gençlik takımlarında oynadı. Profesyonel kariyerinin büyük kısmı Hertha Berlin'in ikinci takımında geçti: orada 11 yıl kaldı, arada bir sezon Hoffenheim'da forma giydi. 174 profesyonel maçta 7 gol attı, 20 asist yaptı ve 2010'da futbolu bıraktı.

SEBASTIAN HOENESS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Sebastian Hoeness, teknik direktörlüğe Hertha Zehlendorf'un U19 takımında başladı. 2014-2017 arasında RB Leipzig'in gençlik takımlarında, 2017'den sonra Bayern Münih'in U19 takımında çalıştı.

2019-20 sezonunda Bayern Münih'in ikinci takımını 3. Lig şampiyonu yaptı ve ligin sezonun teknik direktörü seçildi. 2020'de Hoffenheim'a geçti. İki sezonda takımı 11. ve 9. sıraya taşıdı, ardından yollar ayrıldı.

Stuttgart'taki ilk tam sezonunda, 2023-24'te, takım Bundesliga'yı Bayer Leverkusen'in ardından ikinci bitirdi ve 2009-10'dan beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. 2025'te Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld'i 4-2 yenen Stuttgart, kulüp tarihindeki dördüncü kupasını aldı.