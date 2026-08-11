Galatasaray tribünlerinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden biri olan Sebahattin Şirin, son dönemde hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda “Sebahattin Şirin” adıyla bilinen Şirin’in gerçek adının Muzaffer Şirin olduğu belirtiliyor. Peki, Sebahattin Şirin kimdir, ne iş yapıyor? Sebahattin Şirin nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?

Sebahattin Şirin, uzun yıllardır Galatasaray tribünlerinde yer alan ve ultrAslan yapılanmasının öne çıkan isimlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle Galatasaray'ın iç saha ve deplasman karşılaşmalarında tribün organizasyonlarıyla tanınan Şirin, taraftar grupları içerisindeki etkinliği nedeniyle tribün lideri olarak anılıyor.

Kamuoyuna yansıyan biyografik bilgilere göre Şirin'in gerçek adı Muzaffer Şirin. “Sebahattin Şirin” ismiyle tanınmasının yanı sıra tribün çevresinde “Amigo Sebo” ve “Sebo Reis” şeklindeki ifadelerle de anıldığı görülüyor.

2026 yılında ise Şirin'in adı, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili hukuki sürecin sonucu, kesinleşmiş yargı kararı bulunmadan suçluluk şeklinde değerlendirilemez.

SEBAHATTİN ŞİRİN NE İŞ YAPIYOR?

Sebahattin Şirin'in kamuoyunda bilinen yönü, profesyonel bir meslekten ziyade Galatasaray tribünlerindeki faaliyetleri ve taraftar organizasyonlarındaki rolüyle öne çıkıyor.

Şirin, uzun yıllardır Galatasaray tribünlerinde yer alan ve ultrAslan yapılanmasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanımlanıyor. İç saha ve deplasman maçlarında tribün organizasyonlarında yer aldığı, taraftar gruplarının koordinasyonunda etkin olduğu yönündeki bilgiler çeşitli kaynaklarda bulunuyor.

SEBAHATTİN ŞİRİN NERELİ?

Sebahattin Şirin'in Trabzon kökenli olduğu bilgisi kamuoyuna yansıyan biyografik bilgiler arasında yer alıyor. Bazı haber kaynaklarında Şirin'in Trabzon'un Of ilçesiyle bağlantılı olduğu belirtilirken, bu bilgi konusunda kapsamlı bir resmi biyografi bulunmuyor.

SEBAHATTİN ŞİRİN KAÇ YAŞINDA?

Sebahattin Şirin'in doğum tarihi kamuoyuna açık ve doğrulanmış şekilde paylaşılmış değil. Bu nedenle Sebahattin Şirin'in kesin yaşı konusunda güvenilir bir bilgi bulunmuyor.