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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak, kazandıran numaralar neler ve Sayısal Loto ne zaman çekilecek soruları çekiliş öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, kazandıran numaralar, SüperStar detayları ve oyunun nasıl oynandığına dair tüm bilgiler haberimizde.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK, SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı ve Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

23 Kasım 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan kazandıran numaralar ve SüperStar numarası, çekilişin ardından burada paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftada üç kez, her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü saat 21.30'da yapılıyor. 23 Kasım Pazartesi çekilişinin ardından bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Bayilerden kupon alan oyuncular ise kuponlarını bayide okutarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki numaralardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Oyuncular bir ya da birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti 25 TL olarak uygulanıyor.

SüperStar: Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen SüperStar özelliği, oyunculara kazançlarını artırma imkânı sunuyor. Tek bir SüperStar numarasının ücreti 20 TL. Böylece SüperStar'lı 1 kolon Çılgın Sayısal Loto kuponu 45 TL'ye oynanabiliyor. SüperStar, en az 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynanmadan tek başına oynanamıyor.

Sen Seç: Kolonlar oyuncunun kendi seçtiği numaralarla ya da sistemin rastgele belirleyeceği numaralarla oluşturulabiliyor. Bayilerde kuponu kendisi doldurmak istemeyenler, kolonun altındaki Sen Seç kutucuğunu işaretleyerek rastgele numaralardan oluşan bir kupon alabiliyor.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 6'dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde hazırlanıyor.

Çoklu Çekiliş: Bu seçenek işaretlenerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkün oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAÇ BİLEN KAZANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da her kolonda çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1, 5, 4, 3 ya da 2 numarayı doğru tahmin eden oyuncular ikramiye kazanıyor. 6 numaranın tamamını bilen oyuncu büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkması halinde ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Büyük ikramiyeyi bilen çıkmaması durumunda ise ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.

23 KASIM 2026 PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: