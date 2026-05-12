Saygı1 Serdar Ortaç konser bilet fiyatları (BUBİLET BİLETIX) Saygı 1 Serdar Ortaç biletler satışa çıktı mı, nereden, nasıl alınır?

Türkiye’nin en büyük açık hava etkinliklerinden biri olarak konumlanan İstanbul Festivali, “Saygı1” serisi kapsamında bu kez Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Serdar Ortaç ile müzikseverleri buluşturuyor. Peki, Saygı1 Serdar Ortaç konseri ne zaman, nerede? Saygı1 Serdar Ortaç konser bilet fiyatları ne kadar? Saygı 1 Serdar Ortaç biletler satışa çıktı mı, nereden, nasıl alınır? Detaylar...

“Saygı1: Serdar Ortaç” konseri için biletler 12 Mayıs Salı günü saat 12.00 itibarıyla satışa açılıyor. Yoğun talep görmesi beklenen etkinlikte biletler farklı kategorilerde sunuluyor ve her kategori farklı deneyim alanları içeriyor.

Bilet satın almak isteyen müzikseverler için en önemli nokta, satışın başladığı ilk saatlerde platforma giriş yapılması. Çünkü özellikle “Sahne Önü” ve “VIP” kategorilerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

“Saygı1: Serdar Ortaç” biletleri henüz satışa çıkmadı ancak resmi takvime göre 12 Mayıs Salı günü saat 12.00’de satışa açılacak.

Satışın başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen bu özel konser, Serdar Ortaç’ın kariyerine saygı niteliği taşıdığı için büyük bir ilgi görüyor.

Satış Süreci Hakkında Kritik Bilgiler

Satış başlangıç tarihi: 12 Mayıs 2026

Saat: 12.00

SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

“Saygı1” konseri bilet fiyatları, deneyim alanına göre farklılık gösteriyor. Organizasyon, hem genel izleyici kitlesi hem de daha premium bir deneyim arayanlar için çeşitli seçenekler sunuyor.

1. Avantajlı Dönem Fiyatları

Genel İzleyici: 2.000

Sahne Önü: 4.000

Tribün: 4.000

VIP: 8.000

2. Avantajlı Dönem Fiyatları

Genel İzleyici: 3.000

Sahne Önü: 6.000

Tribün: 6.000

VIP: 12.000

Festival Deneyimİ

Bilet fiyatları sadece konseri değil, aynı zamanda 16.00’dan itibaren başlayan festival atmosferini de kapsıyor. Katılımcılar gün boyu sınırsız eğlence, sahne performansları ve etkinlik alanlarından faydalanabiliyor.

SERDAR ORTAÇ SAYGI1 KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden Serdar Ortaç, “Saygı1” konsepti kapsamında 2026 yazında İstanbul’da sahne alacak.

Etkinlik Tarihi ve Saati

Tarih: 4 Ağustos 2026

Saat: 20:00

Festival başlangıcı: 16.00

Etkinlik Alanı

Yer: Festival Park Yenikapı

Şehir: İstanbul