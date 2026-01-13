Haberler

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan kimdir? Muhammed Çağatay Kılıçarslan kaç yaşında, nereli?

13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayı, yargı camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Resmî kaynaklara yansıyan bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan olduğu ve yaralanan hakimin eski eşi olduğu iddia edildi. Peki, Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan kimdir? Muhammed Çağatay Kılıçarslan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yaşanan ve geniş yankı uyandıran silahlı saldırı sonrası Muhammed Çağatay Kılıçarslan ismi kamuoyunda merak edilen isimler arasında öne çıkmıştır. Peki, Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan kimdir? Muhammed Çağatay Kılıçarslan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SAVCI MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇARSLAN KİMDİR?

Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesinde görev yaptığı belirtilen bir Cumhuriyet Savcısıdır. Hukuk alanında faaliyet gösteren Kılıçarslan'ın, mesleki yaşamını İstanbul merkezli olarak sürdürdüğü ifade edilmektedir.

Kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Kılıçarslan uzun yıllardır hukuk alanında görev yapan bir isim olmasına rağmen, kariyerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sınırlıdır.

Adının geniş kitlelerce duyulması, mesleki faaliyetlerinden ziyade, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayı sonrasında gerçekleşmiştir.

MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın doğum tarihi ve yaşı, mevcut kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇARSLAN NERELİ?

Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın memleketine veya doğum yerine ilişkin bilgiler de kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır. Ancak bilinen tek net coğrafi bilgi, İstanbul'da ikamet ettiği yönündedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
