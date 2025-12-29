Haberler

Sarp Akkaya'nın Galatasaray paylaşımı nedir? Sarp Akkaya ne dedi, ne paylaştı?

Güncelleme:
Türk futbolunda bahis ve şike soruşturmaları gündemi sürerken, sosyal medyada beklenmedik bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken isim Sarp Akkaya oldu. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Sarp Akkaya'nın Galatasaray paylaşımı nedir? Sarp Akkaya ne dedi, ne paylaştı? Sarp Akkaya'nın Galatasaray paylaşımı haberimizde!

Türk futbolunda son dönemde yaşanan bahis ve şike soruşturmaları gündemi meşgul ederken, sosyal medyada beklenmedik bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken isim ünlü oyuncu Sarp Akkaya oldu. Peki, Sarp Akkaya'nın Galatasaray paylaşımı nedir? Sarp Akkaya ne dedi, ne paylaştı? Detaylar...

SARP AKKAYA'NIN GALATASARAY PAYLAŞIMI NEDİR?

Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı etiket ederek "Yargılanacaksınız!!!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve futbolseverler arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Özellikle Fenerbahçeli kullanıcılar Akkaya'nın çıkışını desteklerken, Galatasaraylı taraftarlar sert tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından sosyal medya platformlarında başlayan yorum trafiği, iki kulübün taraftarları arasında adeta bir tartışma alanına dönüştü.

SARP AKKAYA NE DEDİ, NE PAYLAŞTI?

Sosyal medyada Sarp Akkaya, Galatasaray'ı doğrudan etiket ederek yaptığı paylaşımda sadece "Yargılanacaksınız!!!" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, Türkiye'de bahis ve şike soruşturmalarıyla ilgili gelişmelerin ortasında geldi ve kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı.

Akkaya'nın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun destek görürken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştirildi. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda iki taraf arasında sert tartışmalar yaşandı. Özellikle yorumlarda kullanılan sert üslup, sosyal medyada tartışmanın boyutunu büyüttü ve gündem maddesi haline geldi.

Dilara Yıldız
