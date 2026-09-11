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Şarkıcı Nev'in gerçek adı ne, Nev evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Şarkıcı Nev'in gerçek adı ne, Nev evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
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Şarkıcı Nev’in gerçek adı ve özel hayatı müzikseverler tarafından merak ediliyor. “Nev evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?” soruları gündemde yer alırken, ünlü sanatçının hayatına dair detaylar araştırılıyor.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Nev’in gerçek adı, medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Nev evli mi, bekar mı? Şarkıcı Nev’in çocuğu var mı? İşte sanatçının özel hayatına ilişkin merak edilenler.

ŞARKICI NEV'İN GERÇEK ADI NE?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Nev, özellikle “Zor” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Son dönemde sağlık durumuyla ilgili haberlerin gündeme gelmesinin ardından sanatçının hayatı da merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Nev'in gerçek adı ne? Nev evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

NEV'İN GERÇEK ADI NE?

Sahne adıyla Nev olarak tanınan sanatçının gerçek adı Nevzat Doğansoy. 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nev, şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de tanınıyor. Müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan sanatçı, üniversite döneminde elektro gitar eğitimi aldı ve sahne çalışmalarına yöneldi.

Nev, 2000'li yıllarda yayımladığı albümler ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinde kendine özgü bir yer edindi. Sanatçının “Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi çalışmaları müzik kariyerinin öne çıkan eserleri arasında bulunuyor.

NEV EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şarkıcı Nev'in medeni durumu, hayranlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ancak sanatçının özel hayatını büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutması nedeniyle, evli olup olmadığına ilişkin güncel ve güvenilir kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Nev'in medeni durumuyla ilgili doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarını kesin bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

NEV'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Nev hakkında merak edilen bir diğer konu ise çocuk sahibi olup olmadığı. Sanatçının çocuk sahibi olduğuna ilişkin kamuya açık, güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Nev, müzik kariyeri boyunca daha çok çalışmaları ve sahne hayatıyla gündeme gelirken özel yaşamıyla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla sınırlı şekilde paylaşmayı tercih ediyor.

NEV KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 1968 doğumlu olan Nev, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşında. İstanbul doğumlu sanatçı, yıllardır Türk müzik dünyasında şarkıcı, besteci ve söz yazarı olarak çalışmalarını sürd

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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