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İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan aslanın yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürerken, hayvanın sahibiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın olay gecesi Instagram hesabından bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Peki, Sarıyer'de görülen aslan Abdülkerim Bardakcı'nın mı, sahibi kim? İşte olayla ilgili açıklamalar ve merak edilen ayrıntılar…

KAÇAN ASLAN ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MI?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddia, Bardakcı'nın 22 Kasım gecesi saat 23.45 sıralarında Instagram hikâyesinde bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşmasının ardından gündeme geldi.

Paylaşımın, Sarıyer'de aslanın güvenlik kameralarına yansıdığı ve ekiplerin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü saatlerde yapılması sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Uskumruköy'de görülen hayvanın Bardakcı'ya ait olabileceğini ileri sürdü.

Ancak futbolcunun Instagram hesabında paylaştığı görüntülerdeki aslan ile Sarıyer'de aranan hayvanın aynı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle aslanın Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu yönündeki iddia doğrulanmış değil.

SARIYER'DE GÖRÜLEN ASLANIN SAHİBİ KİM?

Sarıyer Uskumruköy'de görülen aslanın sahibinin kim olduğu konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Abdülkerim Bardakcı'nın adı sosyal medyada gündeme gelse de hayvanın futbolcuya ait olduğunu doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasında da aslanın sahibine dair bir bilgi paylaşılmadı. Resmî açıklamada, hayvanın 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıdığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN ASLAN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Sarıyer'de görülen aslanla ilgili resmî açıklama yaptı. Açıklamada, olayın 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldiği ve aslanın çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"22.11.2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır."

KAÇAN ASLAN YAKALANDI MI?

İstanbul Valiliği, aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürüldüğünü açıkladı. Çalışmalara jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı bildirildi.

Valilik, hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini belirterek sağ olarak yakalanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir"

"Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir."

Valiliğin açıklamasına göre aslanın bulunduğu bölge belirlenirken hayvanın sağ olarak yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.