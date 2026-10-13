Sarıyer Bodrum maçı hangi kanalda, Sarıyer Bodrum nereden CANLI izlenir?

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Sarıyer, sahasında Bodrum FK'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçı canlı izleyebilecekleri platformları merak ediyor. Sarıyer Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarıyer Bodrum maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

SARIYER BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

SARIYER BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer-Bodrumspor karşılaşması Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

SARIYER BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer ile Bodrumspor arasındaki 1. Lig mücadelesi, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor üzerinden şifresiz şekilde de takip edebilecek.

SARIYER BODRUMSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor'u uydu ve dijital platformlardan izlemek isteyenler; Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Kablo TV'de 133, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan yayına ulaşabilecek. Karşılaşma ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de takip edilebilecek.

beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise Digiturk'ün 78. kanalını tercih edebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SARIYER BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde Bodrumspor karşısında 3 puan hedefliyor.