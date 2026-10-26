Santa Clara Benfica maçı hangi kanalda, Santa Clara vs Benfica nereden CANLI izlenir?

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Santa Clara – Benfica maçı 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Santa Clara – Benfica maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

SANTA CLARA BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santa Clara ile Benfica arasındaki Portekiz Liga NOS karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

SANTA CLARA BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 3 ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

SANTA CLARA BENFİCA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 3’e Digiturk’te 79 numaralı kanaldan ulaşabilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

SANTA CLARA BENFİCA MAÇI HANGİ GÜN?

Santa Clara ile Benfica, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Portekiz Liga NOS programında yer alıyor.

SANTA CLARA BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

SANTA CLARA BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Portekiz’e bağlı Azor Adaları’ndaki Ponta Delgada kentinde bulunan Estádio de São Miguel’de oynanacak. Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alan Azor Adaları, Benfica için ligin en uzak deplasmanlarından birine ev sahipliği yapıyor.

SANTA CLARA VE BENFİCA HANGİ TAKIM?

Santa Clara, Portekiz’in Azor Adaları’nı temsil eden ve Portekiz’in en üst liginde mücadele eden bir kulüp. Benfica ise başkent Lizbon’un köklü kulübü ve Portekiz futbolunun en başarılı takımlarından biri. 1961 ve 1962’de üst üste Avrupa Kupası’nı kazanan Benfica, ülkesinin en çok taraftara sahip kulüpleri arasında gösteriliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.