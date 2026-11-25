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25 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişi var mı, Şans Topu sonuçları açıklandı mı soruları gün içinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Şans Topu çekilişleri her hafta Çarşamba ve Pazar akşamları yapılıyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Sonuçlar, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulamasında yayınlanacak.

25 KASIM 2026 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu'nun 25 Kasım 2026 Çarşamba çekilişine ait sonuçlar:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri düzenleniyor. 25 Kasım Çarşamba çekilişinin ardından bir sonraki Şans Topu çekilişi 29 Kasım Pazar akşamı yapılacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Şans Topu oynayanlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranına ya da mobil uygulamasına bilet seri numarasını girerek ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor. Bayiden oynanan kuponlar ise Loto bayilerinde de sorgulanabiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan ve iki ayrı sayı kümesinden numara seçilmesine dayanan bir sayısal oyun. Oyunun adı olan 5+1 de bu kurgudan geliyor.

Birinci sayı kümesi 1 ile 34, ikinci sayı kümesi ise 1 ile 20 arasındaki numaralardan oluşuyor. Oyuncular ilk kümeden 5, ikinci kümeden ise 1 numara seçerek kolonunu tamamlıyor. Güncel kolon ücretlerine Milli Piyango Online ve Loto bayileri üzerinden ulaşılabiliyor.

ŞANS TOPU'NDA KAÇ BİLEN KAZANIR?

Şans Topu'nda 5+1 bilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Bunun yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilen oyuncular da kendi kategorilerinde ikramiye almaya hak kazanıyor.

1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabiliyor. 4+1 ve 5 bilenler için Loto bayilerinin yanı sıra Milli Piyango şubeleri de ödeme noktası olarak kullanılabiliyor. 5+1 bilen talihliler ise ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden teslim alıyor. Kazanılan ikramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl içinde alınabiliyor.