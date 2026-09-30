Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Eylül 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Eylül 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Eylül Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 30 Eylül 2026 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 30 Eylül Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

30 Eylül Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 30 Eylül 2026 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 30 Eylül Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 180.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-180 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler . Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

30 Eylül ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Eylül 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçları:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
İstanbul'da polisi bile şaşırtan baskın! Evden balya balya para çıktı

İstanbul'da polisi bile şaşırtan baskın! Evden balya balya para çıktı
Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı yükseldi! 3 yaşındaki Kerem, annesi ile kardeşinin yanına defnedilecek

3 yaşındaki Kerem, annesiyle kardeşinin yanına defnedilecek
Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

Operasyon başlıyor! Fenerbahçe "Türk Haaland" için harekete geçti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Final yaptı derken sürpriz afiş geldi

Eşref hayranlarını heyecanlandıran gelişme! Sürpriz afiş geldi
Beşiktaş'a iki büyük müjde birden

Beşiktaş'a iki büyük müjde birden: Geri dönüyorlar
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti

4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması isyan ettirdi

ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı

ABD ordusu, 23 yıl önce işgal ettiği ülkeden tamamen çekildi

Nijerya'da sular durulmuyor! Gözaltındaki madencilerin ölümü protestosunda 3 kişi öldü

37 madencinin ölümünü protesto edeceklerdi, canlarından oldular
UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda soyadını değiştirdi

Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda muradına erdi