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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
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7 Haziran Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 7 Haziran 2026 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 7 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 7 Haziran Pazar Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

7 Haziran Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 7 Haziran 2026 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 7 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 7 Haziran Pazar Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 180.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-180 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler . Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

7 Haziran ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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