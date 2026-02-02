Şanlıurfa okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Şanlıurfa'da okul yok mu ŞANLIURFA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Şanlıurfa Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Detaylar haberimizde.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

ŞANLIURFA

3 ŞUBAT SALI: Şanlıurfa'da güneşli ancak serin bir hava hakim. Gündüz 12 derece olan sıcaklık, gece 3 dereceye kadar gerileyecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölge genelinde kuru soğuk etkili olacak. Sıcaklık 11 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu bir gün. Güneş yer yer bulutların arkasında kalacak, gündüz sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar hafif artarak 13 dereceye ulaşacak. Gece ise serinlik etkisini sürdürüyor.

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.