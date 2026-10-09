Sane neden yok, Leroya Sane Galatasaray Kasımpaşa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Sane cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu? Galatasaray'ın zirve yarışında kritik önem taşıyan Kasımpaşa maçında Leroy Sane'in neden forma giymediği, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun karşılaşmada süre alıp almayacağı da merak ediliyor. Peki, Sane neden ilk 11'de yok, Kasımpaşa karşısında oyuna girecek mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SANE NEDEN YOK?

Leroy Sane, Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlamadı. Yıldız golcü, teknik kararla maça yedek kulübesinde başladı.

SANE CEZALI MI?

Leroy Sane'in herhangi bir cezası bulunmuyor. Galatasaray'da Kasımpaşa maçında ceza nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu. Teknik direktör Okan Buruk ise PFDK'nın verdiği 1 maçlık ceza nedeniyle kenarda yer alamıyor.

SANE KADRODA MI, OYUNA GİRECEK Mİ?

Sane, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Yıldız golcünün maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olması mümkün görünüyor. Sarı-kırmızılıların yedekleri arasında Sane'in yanı sıra Sallai, Sane, Eren, İlkay, Kaan ve Lemina gibi isimler de bulunuyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşılabiliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.