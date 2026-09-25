Sane Almanya milli takımına çağrıldı mı?

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Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki geleceği gündemdeki yerini koruyor. Uluslar Ligi öncesinde açıklanan kadroyla birlikte taraftarlar, yıldız futbolcunun milli takıma davet edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Leroy Sane Almanya kadrosunda mı, teknik direktör nasıl bir karar verdi? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde…

LEROY SANE ALMANYA KADROSUNDA YOK

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'yi milli takım kadrosuna davet etmedi. Böylece Sane, Klopp döneminin ilk milli arasında Almanya formasından uzak kalacak. Beşiktaş cephesinde ise sevindiren bir gelişme yaşandı; Beşiktaşlı Alexander Nübel milli takımın aday kadrosuna alındı.

KLOPP'TAN DİKKAT ÇEKEN KADRO TERCİHİ

Alman teknik adam, ilk görevinde alışılmadık bir yönteme başvurdu. Klopp, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört karşılaşma için toplam 44 futbolcuyu iki ayrı kadro halinde belirledi. İlk grup Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynarken, ikinci grup Sırbistan ve tekrar Yunanistan karşısında sahada olacak. Bu kadar geniş bir listede bile Sane'ye yer açılmaması dikkat çekti.

Kadro dışı kalan tek isim Sane de olmadı. Bild'in haberine göre Oliver Baumann, Loris Karius, Deniz Undav, Pascal Gross ve Jamie Leweling de aday kadroya davet edilmedi.

KLOPP'TAN LEROY SANE AÇIKLAMASI

Basın toplantısında Sane'nin neden kadroda olmadığına dair soruyu yanıtlayan Klopp, net bir değerlendirme yaptı. Klopp, oyuncunun sezon başında henüz istediği ritmi yakalayamadığını belirtti ve Sané ile henüz görüşmediğini ancak kendisiyle konuşacağını ifade etti. Bu sözler, yıldız oyuncu için milli takım kapısının tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.

KARARDA PERFORMANS ETKİLİ OLDU

Alman basını, Sane'nin kadro dışı kalmasını sahadaki verimine bağladı. Alman medyasına göre Sane'nin bu sezon resmi maçlarda gol veya asist üretememesi, Klopp'un kararında etkili oldu; futbolcunun ilk 11'deki yerini sağlamlaştıramaması da bu durumu pekiştirdi. Bild ise kararı Sane açısından ciddi bir gerileme olarak nitelendirdi.

ALMAN BASININDA "MİLLİ TAKIM KARİYERİ BİTTİ Mİ?" TARTIŞMASI

Kararın ardından Almanya'da Sane'nin geleceğine dair yorumlar arttı. 30 yaşındaki Sane'nin bu kesik sonrası Almanya Milli Takım kariyerinin sona erebileceği iddiaları gündemde. Eski teknik direktör Peter Neururer de Sane'nin bir dönem Messi seviyesinde yeteneğe sahip olduğunu ancak istikrarını uzun süredir gösteremediğini dile getirdi. Neururer, Sane'nin milli takımdaki süresinin dolduğunu düşünerek, Klopp döneminde geri döneceğini sanmadığını belirtti.

DÜNYA KUPASI'NDA KADRODAYDI

Sane için bu tablo, birkaç ay öncesiyle kıyaslandığında dikkat çekici bir değişim anlamına geliyor. Yıldız oyuncu, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın belirlediği 26 kişilik 2026 Dünya Kupası listesinde yer almıştı. O dönemde Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 maça çıkan Sane, 7 gol - 9 asistlik performans sergilemişti.

SANE'NİN ÖNÜNDEKİ SÜREÇ

Klopp'un oyuncuyla yapacağı görüşme ve Sane'nin Galatasaray'daki performansı, milli takıma dönüş ihtimalini belirleyecek. Alman yıldızın önümüzdeki haftalarda sahada göstereceği katkı, Klopp'un bir sonraki kadro tercihinde kritik rol oynayacak.