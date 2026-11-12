Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

San Marino Belarus maçı hangi kanalda, San Marino Belarus nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
San Marino Belarus maçı hangi kanalda, San Marino Belarus nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. San Marino, Belarus ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, San Marino Belarus maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

San Marino ile Belarus arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Serravalle'deki San Marino Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayın hakkına sahip bir kanal bulunmuyor. İşte San Marino Belarus maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

San Marino Belarus maçı, Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.

SAN MARİNO BELARUS NEREDEN CANLI İZLENİR?

San Marino Belarus maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın gelişmelerini canlı skor uygulamaları ve ülkelerin futbol federasyonlarının resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyebilir.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

San Marino Belarus maçının Türkiye'de yayıncısı olmadığı için şifresiz ya da şifreli bir yayın seçeneği bulunmuyor.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Marino Belarus maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

San Marino ile Belarus arasındaki karşılaşma, Serravalle'deki San Marino Stadyumu'nda oynanacak.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

Beyaz Saray yakınlarında alarm! Can kaybı var, saldırgan yakalanamadı
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da çifte ayrılık

Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da çifte ayrılık
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Türkiye, kıymetli evlatlarını kaybetti! İşte şehitlerimizin isimleri
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı71

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
Gabriel Sara'ya dört talip birden! İşte Galatasaray'ın beklediği dev bonservis

Dört talibi birden var! İşte Galatasaray'ın beklediği dev bonservis
Borsada sert çöküş! Gözler milyarlık alım yapan Cahit Balyen'de, SPK'ya da çağrı yaptılar19

95 liradan 10 liraya düştü! Gözler milyarlık alım yapan iş insanında
Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak

Şampiyon güreşçi sandıktan birinci çıktı: Meclise böyle girecek