San Marino Belarus maçı hangi kanalda, San Marino Belarus nereden CANLI izlenir?

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San Marino ile Belarus arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Serravalle'deki San Marino Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayın hakkına sahip bir kanal bulunmuyor. İşte San Marino Belarus maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

San Marino Belarus maçı, Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.

SAN MARİNO BELARUS NEREDEN CANLI İZLENİR?

San Marino Belarus maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın gelişmelerini canlı skor uygulamaları ve ülkelerin futbol federasyonlarının resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyebilir.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

San Marino Belarus maçının Türkiye'de yayıncısı olmadığı için şifresiz ya da şifreli bir yayın seçeneği bulunmuyor.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Marino Belarus maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

San Marino ile Belarus arasındaki karşılaşma, Serravalle'deki San Marino Stadyumu'nda oynanacak.

SAN MARİNO BELARUS MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.