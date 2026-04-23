Samsunspor Trabzonspor maçı ilk 11'i! ZTK Trabzonspor’un Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

ZTK Samsunspor Trabzonspor karşılaşması öncesinde gözler teknik direktörlerin belirlediği ilk 11’lere çevrildi. “Trabzonspor Samsunspor maçı ilk 11’inde kimler var?” sorusu futbol gündemini meşgul ederken, iki Karadeniz ekibinin sahaya süreceği kadrolar maçın gidişatına dair önemli ipuçları veriyor. Kritik mücadele öncesi ilk 11 bilgileri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Maçı uydu ve dijital platformlar üzerinden de izlemek mümkün olacak. A Spor; Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan erişilebiliyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Samsunspor – Trabzonspor karşılaşması saat 18:45’te başlayacak.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev karşılaşma 23 Nisan Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Samsun’da yer alan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip Samsunspor olurken, konuk ekip Trabzonspor sahaya çıkacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabında büyük önem taşıyor. İki Karadeniz temsilcisi, yarı final bileti için sahada kozlarını paylaşacak.

İLK 11’LER: