Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ATV’de mi A Spor’da mı? Samsunspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 23 Nisan 2026 Perşembe günü sahne alacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye Kupası mücadelesi saat 18:45’te başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşma, futbolseverlere kritik bir çeyrek final heyecanı sunacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma canlı olarak A Spor ekranlarından yayınlanacak. A Spor üzerinden maç şifresiz şekilde izlenebilecek.

YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek mümkün:

• Digiturk: 88. kanal

• D-Smart: 80. kanal

• Kablo TV: 142. kanal

• Tivibu: 381. kanal

• Turkcell TV+: 74. kanal

• Vodafone TV: 71. kanal

• Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Samsun’da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliğinde oynanacak. İki Karadeniz temsilcisinin karşılaşması, tribün atmosferi açısından da yüksek tempo vadediyor.