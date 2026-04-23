Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Samsunspor Trabzonspor maçı canlı izle linki araştırması yapıyor. Samsunspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Samsunspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Trabzonspor maçı nasıl izlenir? İşte maça dair detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor vs Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2026 karşılaşması, 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Kupası çeyrek final heyecanında iki Karadeniz ekibi karşı karşıya gelirken, maçın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 18:45’te başlayacak.

Karşılaşma akşam saatlerinde oynanacağı için özellikle televizyon başında yoğun izleyici kitlesi bekleniyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Spor üzerinden maçı izleyebileceğiniz platformlar:

• Digiturk: 88

• D-Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

• Türksat uydusu ve internet yayını

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, bu önemli çeyrek final mücadelesinde taraftarların yoğun ilgisine sahne olacak.

Karadeniz derbisi niteliğindeki bu eşleşme, kupada yarı final yolunu belirleyecek kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor.