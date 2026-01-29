Samsunspor maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefi doğrultusunda kritik bir sürece girmiş bulunuyor. Play-off turunda karşılaşabileceği ekipler ve Avrupa macerasının nasıl ilerleyeceği futbol kamuoyunun gündeminde. "Samsunspor Avrupa'da sahaya çıkacak mı?" ve "Konferans Ligi maçı hangi tarihte oynanacak?" soruları ise sporseverler arasında en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Samsunspor, play-off turunda kader maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak üst tura yükselen kırmızı-beyazlı ekip, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti. Taraftarlar, Avrupa sahnesindeki bu kritik randevunun maç programı ve detaylarını yakından takip ediyor.

Samsunspor'un Avrupa serüvenini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek play-off turunun ilk karşılaşması 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Deplasmanda sahaya çıkacak olan Karadeniz temsilcisinin mücadelesi saat 23.00'te başlayacak. Samsunspor, bu zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönerek rövanş öncesi önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? SAMSUN'DA AVRUPA HEYECANI

İlk maçın tamamlanmasının ardından gözler Samsun'da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrilecek. Samsunspor, Shkendija'yı 26 Şubat 2026 Perşembe günü kendi sahasında konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak bu mücadele, tur atlayan tarafı belirleyecek.

Avrupa gecesine ev sahipliği yapacak Samsun'da şimdiden büyük bir heyecan yaşanırken, tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Kritik karşılaşma, kulüp tarihine geçebilecek bir akşam olarak görülüyor.