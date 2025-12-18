Avrupa arenasında bir kez daha sahne alacak olan Samsunspor, Konferans Ligi'nin 6. haftasında Mainz 05 deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların bu karşılaşma öncesinde ilk 8'e girip girmediği ve gruptan çıkmayı kesinleştirip kesinleştirmediği soruları gündemdeki yerini koruyor. Samsunspor ilk 8'e girdi mi, Samsunspor garantiledi mi (UEFA Konferans Ligi)?

MAİNZ – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında oynanacak Mainz – Samsunspor karşılaşması futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Mücadele, şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 yayını; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin internet platformları aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

MAİNZ – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Mainz ile Samsunspor'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

MAİNZ – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

MAİNZ – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mainz ve Samsunspor arasındaki kritik mücadele, Almanya'nın Mainz kentinde yer alan Mewa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR İLK 8'E GİRDİ Mİ?

Mainz 05 ile oynanacak maçın tamamlanmasının ardından Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki sıralaması kesinlik kazanacak. Kırmızı-beyazlı ekibin ilk 8 içerisinde yer alıp almadığı bu karşılaşma sonrasında netleşecek.