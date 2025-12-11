Haberler

Samsunspor AEK hangi kanalda? Samsun AEK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu! Samsunspor AEK UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor AEK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor AEK maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor AEK maçı yayın bilgisi!

Samsunspor AEK maçı hangi kanalda? Samsunspor AEK UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor AEK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor AEK maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor AEK maçı yayın bilgisi haberimizde!

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor AEK maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesinden veya Tabii platformundan da mücadele canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor AEK maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

