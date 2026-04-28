Şampiyonlar Ligi yarı final tek maç mı, PSG - Bayern Münih tek maç mı, rövanşı var mı?

PSG - Bayern Münih rövanşı var mı yoksa tur tek maçla mı netleşecek? Devler Ligi'nde finale yükselecek takımı belirleyecek olan yarı final serisi, iki ayaklı bir mücadeleye sahne olacak. İlk karşılaşma 28 Nisan Salı günü Parc des Princes'te oynanırken; takımların tur şansı, Almanya'daki yarı final rövanş maçı ile kesinlik kazanacak. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı yeni sistemde, iki maç sonunda toplam skorda üstünlük kuran ekip, 30 Mayıs'taki Budapeşte finaline adını yazdıracak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devlerin buluşması başlıyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği PSG - Bayern Münih karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak olan bu dev mücadele, 28 Nisan Salı günü saat 22:00'de start alacak.

TRT 1 CANLI İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Şampiyonlar Ligi heyecanını evine taşımak isteyenler için TRT 1 birçok farklı platformdan erişilebilir durumda. Mücadeleyi kesintisiz ve şifresiz izlemek için aşağıdaki kanal numaralarını takip edebilirsiniz:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden veya TRT'nin resmi internet sitesi (tabii) aracılığıyla maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MAÇ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşması için geri sayım başladı. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih arasındaki bu kritik randevu, 28 Nisan Salı günü Paris'in ikonik yapılarından Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG - BAYERN MÜNİH TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi statüsü gereği yarı final aşaması çift maç eliminasyon sistemine dayanmaktadır. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı yanlış bilgilerin aksine; takımlar önce Paris'te, ardından Münih'te karşı karşıya gelecekler. Dolayısıyla bu akşamki mücadele tek maç değildir; bu eşleşmenin bir de rövanşı bulunmaktadır.

Düzeltme: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalleri geleneksel olarak iki ayaklı oynanır. Bu akşamki maçın ardından takımlar, finalistin belirleneceği rövanş mücadelesi için 6 Mayıs tarihinde Allianz Arena’da tekrar sahaya çıkacaktır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ

• 28 Nisan Salı (22:00): PSG - Bayern Münih (TRT 1)

• 29 Nisan Çarşamba (22:00): Atletico Madrid - Arsenal (TRT 1)