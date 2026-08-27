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Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Toplam 36 takımın yer alacağı lig aşamasında takımların karşılaşacağı sekiz rakip kura sonucunda belirlenecek. Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin rakiplerinin netleşeceği kura çekiminin ardından maçların kesin gün ve saatleri ise 29 Ağustos Cumartesi günü UEFA tarafından belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi için geri sayım sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer aldığı kura çekimiyle birlikte takımların lig aşamasındaki sekiz rakibi belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin lig aşamasında karşı karşıya geleceği takımlar netleşecek. Organizasyonda lig aşamasına toplam 36 takım katılacak. Bu takımların 29’u doğrudan bu turdan başlayacak, 7 takım ise 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarını geçerek lig aşamasına dahil olacak.

Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Toplam sekiz maç haftasının bulunacağı lig aşamasında son karşılaşmalar 27 Ocak 2027 tarihinde yapılacak. Kura çekiminden sonra fikstürün kesin gün ve saatleri 29 Ağustos Cumartesi günü UEFA tarafından belirlenecek. Her takım lig aşamasında sekiz farklı rakiple karşılaşacak ve bu maçların dördünü kendi sahasında, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi UEFA TV’den canlı yayınlanacak. Kura çekimi ayrıca UEFA’nın resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın bölümü üzerinden takip edilebilecek. Türkiye’de ise kura çekiminin TRT Spor’dan da canlı yayınlanması bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak organizasyonun ardından 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekimine 3. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. TORBA: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. TORBA: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3. TORBA: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt

4. TORBA: Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Sabah

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki 8 rakibi belli olacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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