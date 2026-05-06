Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Devlerin liginde kupa sahibini buluyor! "2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta yapılacak?" başlıkları altında araştırma yapan spor tutkunları, 30 Mayıs Cumartesi gecesi için geri sayıma başladı. Arsenal'in final biletini almasının ardından gözlerin çevrildiği Budapeşte'deki Puskás Aréna, Avrupa'nın en modern tesislerinden biri olarak bu tarihi geceye ev sahipliği yapacak. Finalin saat kaçta başlayacağı, stadyum kapasitesi ve maç gününe dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği dev randevu için geri sayım başlarken, futbolseverler "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?" sorularına kilitlendi. Arsenal'in adını finale yazdırmasının ardından rakiplerini beklediği bu tarihi gecede, kupa Macaristan topraklarında havaya kalkacak. İşte 2026 Şampiyonlar Ligi finaline dair merak edilen tüm detaylar:

Devler Ligi'nde şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı büyük final, 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan bu dev kapışma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STADYUMDA?

UEFA tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 2026 yılının en büyük futbol şöleni Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yaşanacak. Avrupa’nın en modern ve etkileyici atmosferine sahip stadyumlarından biri olan Puskas Arena, bu dev finale ev sahipliği yapmak üzere kapılarını açacak.

FİNALİN İLK ADI: ARSENAL

Zorlu elemelerin ardından rakiplerini tek tek saf dışı bırakan İngiliz temsilcisi Arsenal, Budapeşte biletini cebine koyan ilk takım oldu. "Topçular", kulüp tarihindeki en önemli maçlardan birine çıkmak için gün sayarken, rakiplerinin kim olacağı bu akşamki kritik mücadelenin ardından netleşecek.

DEVLERİN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’in karşısına çıkacak ekip, Paris Saint-Germain (PSG) – Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçın ardından avantajlı durumda olan PSG mi, yoksa tecrübesiyle bilinen Alman panzeri Bayern Münih mi Arsenal ile kupa mücadelesi verecek? Tüm dünyanın gözü, finalin diğer ismini belirleyecek olan bu yarı final rövanşında.

BUDAPEŞTE’DE FUTBOL ŞÖLENİ

Budapeşte, 30 Mayıs akşamı sadece bir maça değil, Avrupa'nın en büyük futbol karnavalına ev sahipliği yapacak. Puskas Arena’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek finalle birlikte, 2026 yılının Avrupa Şampiyonu adını tarihe altın harflerle yazdıracak.