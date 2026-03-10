Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı kapıda. Son 16 turunu geçen takımların karşılaşacağı bu önemli etapta futbolseverler, maç tarihleri ve saatleriyle ilgili detayları merak ediyor. "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?" sorusu, hem taraftarlar hem de spor medyası tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final aşamasına taşındı. Avrupa futbolunun devleri, bu kritik etapta birbirleriyle kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu merak ediyor. Bu tur, hem takım performanslarını hem de turnuvanın kaderini doğrudan etkileyecek önemli karşılaşmalardan oluşuyor.

ÇEYREK FİNAL TARİHLERİ VE MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları genellikle Nisan ayı başında başlıyor. UEFA tarafından açıklanan program doğrultusunda ilk karşılaşmalar 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise bir hafta sonra, 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki tur da tek maç üzerinden değil, çift maç formatında oynanacak; yani toplam skor turu geçmek için belirleyici olacak.

Çeyrek final turu, takımlar için sadece Avrupa'daki yolculuklarını sürdürme fırsatı sunmuyor; aynı zamanda taraftarlar için de büyük heyecan anlamına geliyor. Dev karşılaşmalar, hem sahada hem de ekran başında futbolseverleri adeta ekrana kilitleyecek. İlk maçta elde edilecek avantaj, rövanş için kritik öneme sahip olacak.

MAÇLARI NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, genellikle TRT 1 ve çeşitli dijital yayın platformları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.