Haberler

Samet Liçina gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Samet Liçina kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen isimler arasında Samet Liçina’nın da yer alması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Gözaltına mı alındı?”, “Neden gözaltına alındı?” soruları kısa sürede gündemin en çok merak edilen başlıkları arasına girerken, fenomen hakkında çıkan iddialar dikkat çekti. Peki, Samet Liçina gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Samet Liçina kimdir, kaç yaşında, nereli?

SAMET LİÇİNA GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda bazı sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu isimler arasında Samet Liçina’nın da bulunduğu ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

SAMET LİÇİNA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yürütülen soruşturmanın uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında Samet Liçina’nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Samet Liçina, sosyal medya paylaşımları ve estetik operasyonlarıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni ve DJ’dir. Özellikle Kerimcan Durmaz ile olan arkadaşlığıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

SAMET LİÇİNA KAÇ YAŞINDA?

Samet Liçina, 23 Mayıs 1992 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

SAMET LİÇİNA NERELİ?

Samet Liçina, Sırbistan kökenlidir. Babası Karadağlı, annesi ise Sırp asıllıdır. Türk ve Sırp vatandaşlığı bulunmaktadır.

SAMET LİÇİNA’NIN KARİYERİ

Samet Liçina kariyerine sosyal medya fenomeni olarak başlamış, özellikle estetik operasyonlarıyla gündeme gelmiştir. Genç yaşta çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve bu süreçleri sosyal medyada paylaştığı bilinmektedir.

Ayrıca DJ’lik yapan Liçina, eğlence ve müzik sektöründe aktif olarak yer almakta ve sosyal medya içerikleri üretmeye devam etmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

