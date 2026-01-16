Samet Kaan Kuyucu kimdir? Samet Kaan Kuyucu kaç yaşında, nereli?

Samet Kaan Kuyucu, genç yaşına rağmen dizi ve sinema dünyasında adından söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor. Oyunculuğa nasıl başladığı, hangi projelerde yer aldığı ve kariyer yolculuğuna dair merak edilen detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Samet'in hayatına dair bilinmeyenler ve yeni projeleri haberin devamında…

SAMET KAAN KUYUCU KİMDİR?

Samet Kaan Kuyucu, sinema ve dizi oyuncusu olarak ekranlarda tanınan genç bir isimdir. Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Kuyucu, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Çarpışma dizisiyle adım atmıştır. O tarihten bu yana pek çok dizi ve filmde rol alarak deneyimini artırmış ve televizyon izleyicisi tarafından fark edilmiştir.

SAMET KAAN KUYUCU KAÇ YAŞINDA?

Samet Kaan Kuyucu, 1995 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

SAMET KAAN KUYUCU NERELİ?

Samet Kaan Kuyucu, Gaziantep doğumludur.

SAMET KAAN KUYUCU'NUN KARİYERİ

Samet Kaan Kuyucu, 2018 yılında Çarpışma dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından 2020 yılında Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde ve Aşk 101 dizisinde rol almıştır. 2021'de Öğrenci Evi ve Çember, 2022'de Ah Nerede, Yargı ve Baba dizilerinde yer almış, 2023 yılında ise Gülcemal dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır. Kuyucu, oyunculuk kariyerine yeni projelerde yer alarak devam etmektedir.

Rol aldığı film ve diziler: