Samet Akaydin kimdir? Defans Samet Akaydin kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Savunma hattında istikrar arayan takımların dikkatini çeken Samet Akaydin’ın 2026 planlamasında nerede olacağı ve milli takım tercihlerinde nasıl bir yol izleneceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

Samet Akaydin, Türk futbolunun deneyimli stoperlerinden biridir. Profesyonel kariyerinde birçok Süper Lig ekibinde forma giyen Akaydin, güçlü fiziği ve savunmadaki sert oyun tarzıyla tanınmaktadır. 2026 itibarıyla Çaykur Rizespor’da kariyerine devam eden milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nda da görev almaktadır.

SAMET AKAYDİN KAÇ YAŞINDA?

13 Mart 1994 doğumlu olan Samet Akaydin, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Kariyerinin tecrübe döneminde olan savunma oyuncusu, uzun yıllardır profesyonel futbolun içinde yer almaktadır.

SAMET AKAYDİN NERELİ?

Samet Akaydin, Trabzon doğumludur. Futbola da Trabzon bölgesinde başlayan oyuncu, altyapıdan profesyonel seviyeye uzanan kariyerinde birçok farklı takımda forma giymiştir.

SAMET AKAYDİN’İN KARİYERİ

Futbola Trabzon İdmanocağı ve Trabzonspor altyapılarında başlayan Samet Akaydin, profesyonel kariyerine Arsinspor’da adım attı. Ardından Sancaktepe FK, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Adana Demirspor gibi kulüplerde forma giydi. Gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer olan Akaydin, daha sonra Panathinaikos’ta kiralık oynadı. 2025 yılında Çaykur Rizespor’a transfer olarak kariyerine burada devam etmeye başladı. Savunmadaki istikrarı ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası yaklaşırken A Milli Takım’ın savunma rotasyonunda yer alacak isimler büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Tecrübeli stoper Samet Akaydin’ın turnuva kadrosunda yer alıp almayacağı ve teknik heyetin kritik maçlarda kendisine süre verip vermeyeceği futbol gündeminde yakından takip ediliyor.