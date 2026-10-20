Şam ve Ceza neden kavga etti?

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İki rapçinin anlaşmazlığı aslında yeni değil. 2022’de Şam’ın yayımladığı Killer Rap ile başlayan diss atışması, Ceza’nın 2023’te çıkardığı Analog şarkısıyla devam etmişti. İşte Ceza ile Şam arasındaki tartışmanın geçmişi ve rapçi Şam hakkında merak edilenler.

CEZA KONSERİNDE NE OLDU?

20 Ekim 2026’da yayılan konser görüntülerinde, bir izleyicinin Şam’ın posterini açtığı anlar yer aldı. Posteri sahneden fark eden Ceza’nın, dinleyiciye “Ne kadar zavallısın oğlum” diyerek tepki gösterdiği aktarıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ŞAM VE CEZA ARASINDAKİ DİSS ATIŞMASI

Tartışmanın kökeni, Şam’ın 2022’de yayımladığı ve Ceza’ya göndermeler içeren Killer Rap parçasına dayanıyor. Ceza bu şarkıya 2023’te Analog ile yanıt verdi. Şam’ın sonraki çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla süren atışma, konser olayının ardından yeniden gündeme geldi ve iki sanatçının diss parçaları tekrar dinlenmeye başlandı.

RAPÇİ ŞAM KİMDİR?

Şam sahne adıyla tanınan sanatçının gerçek adı Şamil Oymak. 1997’de İstanbul’da doğan rapçi, baba tarafından Karslı. Rap müzikle 10 yaşındayken tanışan Şam, Kadıköy Acil ve İstanbul Trip oluşumlarıyla adını duyurdu, ardından solo kariyerine ağırlık verdi.

ŞAM’IN ŞARKILARI

Şam’ı geniş kitlelere tanıtan çalışmalardan biri, 2020’de yayımladığı SIK EM UP adlı diss parçası oldu. Sanatçının diskografisinde Killer Rap, Laçin Martynov ile seslendirdiği Kendine İyi Bak (2025) ve 2026’da çıkan Marina Mixtape gibi çalışmalar yer alıyor. Şam ayrıca 2014’te Delusion/Sanrı adlı kısa filmin müziklerini hazırladı.