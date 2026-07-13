Sam Neill neden öldü? Sam Neill kimdir, kaç yaşında? Sam Neill filmleri ve TV dizileri

Sam Neill'in 78 yaşında hayatını kaybettiği haberi, sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. "Jurassic Park", "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi unutulmaz yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncunun vefatının ardından, yaşamı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar yeniden gündeme geldi. Peki, Sam Neill neden öldü? Sam Neill kimdir, kaç yaşındaydı ve kariyeri boyunca hangi film ve dizilerde rol aldı? İşte usta oyuncunun yaşam öyküsü ve filmografisi...

SAM NEILL NEDEN ÖLDÜ?

Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill'in 78 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncunun vefatı, dünya sinema camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Sam Neill, son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Oyuncu, Nisan 2026'da yaptığı açıklamada yaklaşık dört yıldır mücadele ettiği kanseri yendiğini duyurmuştu. Ancak daha sonra 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Neill'in vefatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler, ailesi ve yetkili kaynaklar tarafından paylaşılan resmi açıklamalarla sınırlı kaldı.

SAM NEILL KİMDİR?

Sam Neill'in gerçek adı Nigel John Dermot Neill'dir. 14 Eylül 1947 tarihinde Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde dünyaya geldi. İrlanda kökenli olan oyuncu, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'ya taşındı ve kariyerini burada şekillendirdi.

Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık vatandaşlığı bulunan Neill, eğitimini Canterbury Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı alanında sürdürdü. Daha sonra Victoria Üniversitesi'nde eğitimine devam ederek İngiliz Edebiyatı alanında lisans derecesini tamamladı.

1970'li yıllardan itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Sam Neill, kısa sürede uluslararası yapımlarda yer almaya başladı. Kariyeri boyunca sinema ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle;

Jurassic Park serisinde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteri,

The Piano filmindeki performansı,

The Hunt for Red October filmindeki Vasili Borodin rolü,

Event Horizon,

Peaky Blinders dizisindeki Chester Campbell karakteri,

oyuncunun kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Sam Neill, kariyeri boyunca Emmy ve Altın Küre başta olmak üzere birçok prestijli ödüle aday gösterildi. Aynı zamanda Avustralya Film Enstitüsü tarafından da çeşitli ödül ve adaylıklarla onurlandırıldı.

Özel yaşamında 1989 yılında Noriko Watanabe ile evlenen oyuncu, 2017 yılına kadar süren evliliğinden ve önceki ilişkisinden toplam dört çocuk sahibi oldu.

SAM NEILL FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Sam Neill, yaklaşık yarım asrı aşan kariyeri boyunca onlarca sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Filmleri

Öne çıkan sinema yapımları arasında şunlar yer aldı:

Landfall (1975)

Ashes (1975)

Sleeping Dogs (1977)

My Brilliant Career (1979)

Omen III: The Final Conflict (1981)

Possession (1981)

Enigma (1983)

Evil Angels (A Cry in the Dark) (1988)

The Hunt for Red October (1990)

Memoirs of an Invisible Man (1992)

The Piano (1993)

Jurassic Park (1993)

Sirens (1993)

The Jungle Book (1994)

In the Mouth of Madness (1994)

Restoration (1995)

Event Horizon (1997)

The Horse Whisperer (1998)

Bicentennial Man (1999)

The Dish (2000)

Jurassic Park III (2001)

Wimbledon (2004)

Little Fish (2005)

Dean Spanley (2008)

Daybreakers (2009)

The Hunter (2011)

The Vow (2012)

Escape Plan (2013)

Hunt for the Wilderpeople (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

The Commuter (2018)

Peter Rabbit (2018)

Palm Beach (2019)

Blackbird (2019)

Rams (2020)

Peter Rabbit 2: The Runaway (2021)

Jurassic World: Dominion (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

The Portable Door (2023)

Assassin Club (2023)

Scarygirl (2023)

TV dizileri

Sam Neill'in televizyon kariyerinde yer aldığı önemli yapımlar ise şöyle sıralandı:

Ivanhoe

Reilly, Ace of Spies

Kane and Abel

Amerika

One Against the Wind

The Simpsons (seslendirme)

Merlin

Doctor Zhivago

Jessica

The Incredible Journey of Mary Bryant

To the Ends of the Earth

The Triangle

Merlin's Apprentice

The Tudors

Crusoe

Happy Town

Alcatraz

Peaky Blinders

Old School

House of Hancock

And Then There Were None

Tutankhamun

Rick and Morty (seslendirme)

Flack

Invasion

The Twelve

Apples Never Fall

Sam Neill, televizyon yapımlarında da tarihi karakterlerden polisiye rollere, dramlardan belgesel anlatıcılığına kadar geniş bir yelpazede görev aldı. Özellikle Peaky Blinders dizisindeki Major Chester Campbell karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızasında yer edindi.

Yaklaşık 50 yılı aşan oyunculuk kariyerinde sinema ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Sam Neill, rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle uluslararası ölçekte tanınan başarılı oyuncular arasında gösterildi.