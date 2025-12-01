Sallai neden yok Fenerbahçe Galatasaray Sallai cezalı mı, sakat mı?

Bu hayati müsabakada, takımların ideal on birlerinden bazı isimler, gerek yaşadıkları fiziki aksaklıklar ve uzun süren antrenman eksiklikleri, gerekse disiplin sebepli kart cezaları nedeniyle sahada yer alamayacak. Bu durum, teknik direktörlerin maç planlarını son anda değiştirmelerine neden oldu.

DERBİDE GALATASARAY'DA KİMLER SAKAT, CEZALI?

Galatasaray'da derbide forma giyemeyecek futbolcu sayısı toplamda 7 olarak açıklandı. İşte detaylar:

Wilfried Singo : Uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında oynayamayacak.

İsmail Jakobs : Fiziksel olarak hazır olmayan Jakobs, kritik derbide kadroda yer alamayacak.

Kaan Ayhan : Savunmanın önemli parçalarından biri olan Ayhan, sakatlığı nedeniyle teknik direktörün planlarının dışında kaldı.

Berkan Kutlu: Orta saha rotasyonunda görev alan Berkan, derbide sahada olamayacak.

Roland Sallai : Kırmızı kart cezası nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eren Elmalı: Bahis soruşturması kapsamında verilen ceza, Elmalı'nın derbide oynayamamasına yol açtı.

Metehan Baltacı: Benzer şekilde soruşturma sonucu verilen ceza nedeniyle derbide yok.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Lucas Torreira: Orta sahadaki kritik isimlerden Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Eğer derbide kart görürse, 15. haftadaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.