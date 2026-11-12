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Salih Özcan hangi takımda oynuyor, Salih Özcan hangi takımlarda oynadı, Salih Özcan kimdir?

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Salih Özcan hangi takımda oynuyor, Salih Özcan hangi takımlarda oynadı, Salih Özcan kimdir?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Salih Özcan oldu. Futbolseverler, Salih Özcan hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Salih Özcan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyiyor. Almanya'da Köln ve Borussia Dortmund formalarını giyen milli orta saha, 2026 yazında siyah beyazlı kulübe transfer oldu. İşte Salih Özcan hakkında merak edilen tüm detaylar.

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Salih Özcan, Beşiktaş'ta oynuyor. Milli futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola memleketi Köln'de başlayan Salih Özcan, 1. FC Köln altyapısında yetişti ve bu kulüpte profesyonel kariyerine adım attı. Köln'den kiralık olarak Holstein Kiel'de forma giyen Salih, ardından Köln'e döndü. 2022 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Salih, Alman ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen kadroda yer aldı. 2026 yılında Beşiktaş'a imza attı.

Salih Özcan futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

1. FC Köln (altyapı)

1. FC Köln

Holstein Kiel (kiralık)

Borussia Dortmund (2022-2026)

Beşiktaş (2026-)

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, savunma odaklı bir orta saha oyuncusu. Top kapma becerisi, çalışkanlığı ve pas isabetiyle tanınan Salih, Almanya'nın genç milli takımlarında forma giydikten sonra Türkiye'yi tercih etti.

SALİH ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

11 Ocak 1998 doğumlu olan Salih Özcan, 28 yaşında.

SALİH ÖZCAN NERELİ?

Salih Özcan, Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Salih, A Milli Takım'da Türkiye'yi temsil ediyor.

SALİH ÖZCAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Salih Özcan, defansif orta saha mevkisinde görev yapıyor.

SALİH ÖZCAN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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