Salih Müslim kimdir, Salih Müslim terörist mi?

Terör örgütü YPG/PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Salih Müslim, Irak'ın Erbil şehrinde tedavi gördüğü hastanede öldü.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'nin sözde en üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim, örgütün siyasi kanadında yıllarca elebaşı olarak görev yapmıştır. YPG'nin eski eş başkanlarından olan Müslim, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde yer almaktaydı.