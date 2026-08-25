Salı hangi diziler var? 25 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 AĞUSTOS 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Geleceğin Savaşı (Yabancı Sinema)

00:00 Geleceğin Savaşı

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu