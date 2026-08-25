Salı hangi diziler var? 25 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 25 Ağustos 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 AĞUSTOS 2026
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Geleceğin Savaşı (Yabancı Sinema)
00:00 Geleceğin Savaşı
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Daha 17
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu