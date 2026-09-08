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Salı günü hangi diziler var? 8 Eylül ABİ dizisi bu akşam saat kaçta?

Salı günü hangi diziler var? 8 Eylül ABİ dizisi bu akşam saat kaçta?
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. ABİ bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. ABİ dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 8 Eylül 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Evlilik Güzeldir (Tekrar)

02.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Evlilik Güzeldir

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Haysiyet

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Tuzlu Kahve

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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