Salı günü hangi diziler var, 19 Mayıs Salı hangi kanalda hangi dizi var?

19 MAYIS 2026 SALI TELEVİZYON YAYIN AKIŞI AÇIKLANDI! KANAL KANAL DİZİ VE PROGRAM LİSTESİ

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

TRT 1 ekranlarında gün, İstiklal Marşı ile başlarken sabah kuşağında “Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye” ve “Beni Böyle Sev” gibi yapımlar yer alıyor. Gün içinde “Seksenler”, “Benim Adım Melek” ve özel içerikler yayınlanırken, akşam saat 20:00’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” yeni bölümüyle ekrana geliyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

Kanal D yayın akışında sabah saatlerinden itibaren “Yabancı Damat” ve “Yaprak Dökümü” gibi sevilen diziler ekrana gelirken, akşam 20:00’de “Beyaz’la Joker” programı izleyiciyle buluşuyor. Günün devamında ise sinema ve tekrar bölümleri yayınlanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

ATV ekranlarında sabah “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, öğleden sonra “Esra Erol’da” programı yer alıyor. Akşam kuşağında ise 20:00’de “A.B.İ.” dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, gece saatlerinde “Kuruluş Orhan” tekrar bölümü yayınlanıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

Show TV’de gün boyunca “Kuzey Yıldızı İlk Aşk”, “Bahar” ve “Gelin Evi” gibi yapımlar ekrana geliyor. Akşam 20:00’de “Son Bir Tatil” filmi yayınlanırken, gece kuşağında tekrar bölümleri ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

Star TV yayın akışında sabah kuşağında “İstanbullu Gelin” ve gündüz programları yer alırken, akşam 20:00’de “Şaban Oğlu Şaban” filmi ekranlara geliyor. Gece saatlerinde ise yerli dizi tekrarları ve sinema kuşağı devam ediyor.

TV8 YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

TV8’de gün boyunca “Gel Konuşalım” ve “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programları yayınlanıyor. Akşam 20:00’de ise “Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026” yeni bölümüyle ekrana geliyor ve büyük heyecan yaratıyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS SALI

NOW TV’de sabah saatlerinde “Çalar Saat” ve gündüz kuşağında “Yasak Elma” gibi yapımlar ekrana geliyor. Akşam 20:00’de “Kıskanmak” dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, gece saatlerinde tekrar yayınları devam ediyor.

