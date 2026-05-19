Haberler

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Jiangxi başta olmak üzere 7 eyalet ve bir özerk bölgede sellere neden oldu. 21 kişinin hayatını kaybettiği felaket nedeniyle okullar ve iş yerleri kapatılırken, ulaşım ve elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkını riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

ÇİN'in Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in orta ve güney kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu bildirildi. Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi'nde 21 kişi yaşamını yitirdi. Selin vurduğu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapatıldı. Ulaşım ile elektrik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Çin Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkınları riskinin bölgede yüksek olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun