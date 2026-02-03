Salı bu akşam hangi diziler var? 3 Şubat Kıskanmak, İnci Taneleri yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Kıskanmak, İnci Taneleri bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Kıskanmak, İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 3 Şubat 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: A.B.İ.
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: -
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 ŞUBAT
14:30 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan