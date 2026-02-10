Haberler

Salı bu akşam hangi diziler var? 10 Şubat Uzak Şehir, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Uzak Şehir, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 10 Şubat 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Veliaht

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 ŞUBAT

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.55 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
