Salako filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Salako filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salako filmini izleyecek olanların merak ettiği Salako konusu nedir, Salako oyuncuları kimler ve Salako özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, televizyon ekranlarında her yayınlandığında yeniden ilgi görüyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı yapım hakkında "Salako filmi nerede çekildi?", "Salako filmi ne zaman çekildi?", "Salako filmi oyuncuları kim?" ve "Salako filminin konusu ne?" soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Türk sinemasının klasiklerinden Salako hakkında merak edilen tüm detaylar.

SALAKO FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Salako, 1974 yılında çekilerek aynı yıl vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, filmin senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alındı. Yapım, Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı ilk sinema filmlerinden biri olması nedeniyle Türk sinemasında özel bir yere sahip.

Filmin çekimleri İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirildi. Özellikle İnceğiz Mağaraları, Kestanelik Köyü ve Örcünlü Köyü, filmin doğal atmosferine ev sahipliği yapan başlıca çekim noktaları arasında yer aldı. Doğal yapısıyla dikkat çeken bu mekanlar, filmin unutulmaz sahnelerine de fon oluşturdu.

SALAKO FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, köyde saf ve iyi niyetli biri olarak tanınan Salako'nun hikâyesini anlatıyor. Ağanın kızı Emine, istemediği biriyle evlendirilmek istenince çareyi Salako ile kaçmakta bulur. Ancak Emine'nin gerçek amacı sevdiği eşkıya Hamido'ya ulaşmaktır. Salako ise Emine'nin kendisini sevdiğini düşünerek ona yardım eder. Yaşanan olaylar ve tesadüfler sonucunda Salako, köyün en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelir.

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın usta isimleri bulunuyor:

• Kemal Sunal – Salako

• Meral Zeren – Emine

• İhsan Yüce – Reşit Ağa

• Talat Gözbak – Tefeci Abuzer

• Oktar Durukan – Hamido

• Feridun Çölgeçen – Sarraf

• Kudret Karadağ – Tilki Selim

• İhsan Baysal – Ökkeş

• Nevzat Okçugil

• Özden Yüce

• Sevinç Okşar

• Hakkı Kıvanç

• Mete İnselel

• Mustafa Yavuz

• Yusuf Sezer

SALAKO FİLMİ NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Aradan geçen yıllara rağmen Salako, Kemal Sunal'ın başarılı oyunculuğu, sıcak mizah anlayışı ve unutulmaz karakterleri sayesinde Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Eğlenceli hikâyesi, doğal çekim mekanları ve Yeşilçam'ın klasik atmosferini yansıtan film, her yaştan izleyicinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.