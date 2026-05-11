Salah Fenerbahçe'ye mi geliyor, Fenerbahçe Mohammed Salah'la anlaştı mı?

Mohamed Salah ile Fenerbahçe S.K. arasında transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddialar futbol gündemini hareketlendirdi. “Salah Fenerbahçe’ye mi geliyor?” sorusu taraftarlar arasında hızla yayılırken, sosyal medyada konuya dair çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı.

Ortaya atılan söylentiler, özellikle transfer dönemine girilirken heyecanı artırdı. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladığı iddiaları kısa sürede gündem oldu. Salah Fenerbahçe'ye mi geliyor, Fenerbahçe Mohammed Salah'la anlaştı mı?

FENERBAHÇE MENAJERİYLE SALAH GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Fenerbahçe S.K.’nin, yıldız futbolcu Mohamed Salah’ın menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli oyuncuya uzun vadeli bir proje sunduğu öne sürülürken, görüşmenin detayları taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.

Salah’ın adı son dönemde Suudi Arabistan kulüpleriyle de sıkça anılırken, Mısırlı yıldızın kariyerine ilk etapta Avrupa’da devam etmek istediği iddiaları da dikkat çekiyor. Fenerbahçe cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YILLIK 20 MİLYON EURO TEKLİF DETAYI

Mısır basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Mohamed Salah’a yıllık 20 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-lacivertli kulübün bu rakamla Avrupa’dan gelen teklifler arasında en iddialı tekliflerden birini sunduğu ileri sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi halinde bu hamlenin Süper Lig tarihinin en ses getiren imzalarından biri olabileceği konuşuluyor. Taraftarlar ise gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

KARAR SEZON SONUNA KALDI

Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürülen Mohamed Salah’ın, farklı kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kariyer planlaması konusunda acele etmeyeceği ve sezon sonunda nihai kararını vereceği ifade ediliyor.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

