Haberler

Sakarya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sakarya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası sonrası veliler "6 Mart Cuma Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın zorlaşması üzerine Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Sakarya'da okul yok mu, 6 Mart Cuma dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 6 Mart Cuma Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU
Sakarya'da Serin ve Parçalı Bulutlu Hava

SAKARYA – Sakarya genelinde 6 Mart Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre yağış ihtimali bulunmazken, günün en yüksek sıcaklığı 12°C, gece en düşük sıcaklığı ise 2°C olacak. Nem oranının %58 seviyelerinde olacağı şehirde, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 mph hızla esecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilecek serinliğe karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Sakarya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

O ülke resmen ABD'ye konum verdi: İran gemisi burada
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi

Havaalanı vurulunca, uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı