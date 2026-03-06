Sakarya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası sonrası veliler "6 Mart Cuma Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın zorlaşması üzerine Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Sakarya'da okul yok mu, 6 Mart Cuma dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 6 Mart Cuma Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.
SAKARYA HAVA DURUMU
Sakarya'da Serin ve Parçalı Bulutlu Hava
SAKARYA – Sakarya genelinde 6 Mart Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre yağış ihtimali bulunmazken, günün en yüksek sıcaklığı 12°C, gece en düşük sıcaklığı ise 2°C olacak. Nem oranının %58 seviyelerinde olacağı şehirde, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 mph hızla esecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilecek serinliğe karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.