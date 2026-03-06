Sakarya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sakarya'da okul yok mu, 6 Mart Cuma dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 6 Mart Cuma Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya'da Serin ve Parçalı Bulutlu Hava

SAKARYA – Sakarya genelinde 6 Mart Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre yağış ihtimali bulunmazken, günün en yüksek sıcaklığı 12°C, gece en düşük sıcaklığı ise 2°C olacak. Nem oranının %58 seviyelerinde olacağı şehirde, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 mph hızla esecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilecek serinliğe karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.