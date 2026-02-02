Sakarya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sakarya'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 3 Şubat SalıSakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

3 ŞUBAT SALI: Sakarya'da sağanak yağışlı bir gün geçecek. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklık 8 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Yüksek kesimlerdeki yaylalarda kar yağışı görülebilir. Sıcaklık 7 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Gündüz 6, gece 3 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Yağışın tamamen kesilmesiyle parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 10 derece.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.