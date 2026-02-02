Sakarya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası sonrası veliler "3 Şubat Salı Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın zorlaşması üzerine Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Sakarya'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 3 Şubat SalıSakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.
SAKARYA HAVA DURUMU
SAKARYA
3 ŞUBAT SALI: Sakarya'da sağanak yağışlı bir gün geçecek. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklık 8 derece.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Yüksek kesimlerdeki yaylalarda kar yağışı görülebilir. Sıcaklık 7 derece.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Gündüz 6, gece 3 derece.
6 ŞUBAT CUMA: Yağışın tamamen kesilmesiyle parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 10 derece.
SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.