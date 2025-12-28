Haberler

Sakarya okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Sakarya'da okul yok mu (KAR TATİLİ – SAKARYA VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
29 Aralık 2025 Pazartesi gününe girilirken, Sakarya genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışı beklentisinin artması, "Okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Kentte yaşayan öğrenci ve veliler, Sakarya'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırırken gözler Valilikten yapılabilecek olası açıklamalara çevrildi. Peki, yarın Sakarya'da okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi günü için kar tatili ka

Marmara ile Batı Karadeniz arasındaki geçiş hattında yer alan Sakarya'da, etkisini artıran soğuk hava dalgası sonrası Meteoroloji tarafından kar yağışı, don ve buzlanmaya yönelik uyarılar yapılması merakı daha da artırdı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve aileler, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Sakarya'da okulların açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Sakarya Valiliği'nden kar tatiline ilişkin bir karar geldi mi? Yarın Sakarya'da okul var mı, yok mu?

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü için Sakarya genelinde okulların tatil edilmesine yönelik şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmış değil. Kentte eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik sürerken, öğrenci ve veliler Sakarya Valiliği'nden gelebilecek olası duyurulara odaklanmış durumda. Kar tatiline ilişkin kararların gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

SAKARYA VE İLÇELERİNDE KAR VE BUZLANMA BEKLENTİSİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Sakarya'da etkisini gösteren soğuk hava dalgasının özellikle iç kesimler ve yüksek rakımlı bölgelerde daha belirgin hissedilmesi öngörülüyor. Akyazı, Hendek, Taraklı ve Geyve gibi ilçelerin yüksek mahallelerinde sabah saatlerinde buzlanma riskinin arttığı belirtiliyor. Hava koşullarındaki bu olumsuzluklar, "Okullar tatil olur mu?" sorusunun kent genelinde daha fazla konuşulmasına neden oluyor.

Osman DEMİR
