Haberler

Sakarya okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ)?

Sakarya okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası sonrası veliler "25 Şubat Çarşamba Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın zorlaşması üzerine Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Sakarya'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya'da 25 Şubat günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak görülebilir.

Hava sıcaklığının gün içinde yaklaşık 8–10 derece, gece saatlerinde ise 3–4 derece seviyelerine kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgârın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve ıslak zemin nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasında da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sakarya okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ)?

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...