Sakarya okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ)?
Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası sonrası veliler "25 Şubat Çarşamba Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın zorlaşması üzerine Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Sakarya'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.
SAKARYA HAVA DURUMU
Sakarya'da 25 Şubat günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak görülebilir.
Hava sıcaklığının gün içinde yaklaşık 8–10 derece, gece saatlerinde ise 3–4 derece seviyelerine kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgârın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve ıslak zemin nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasında da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?
25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.