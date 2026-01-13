Sakarya okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sakarya'da okul yok mu, 14 Ocak Çarşamba dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 12 Ocak Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya'da Yağmur Etkili Oluyor: Sıcaklıklar Artışta

Sakarya'da bu akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu bir hava hâkim olurken, gece ve sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Sakarya'da hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, rüzgâr hafif esecek.

Gece yarısından sonra hava yağmurlu bir görünüme bürünecek. 03.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 4–5 derece aralığında seyredecek. Sabah saatlerinden öğleye kadar yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini kaybederken çok bulutlu hava sürecek. 12.00–15.00 saatleri arasında sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 5–7 derece seviyelerinde olacak.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Sakarya'da hafta boyunca yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürecek.

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 9 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 4, en yüksek 15 derece

16 Ocak Cuma: Yağmurlu, en düşük 6, en yüksek 9 derece

17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 9 derece

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 5 derece

Yetkililer, özellikle yağışla birlikte kaygan zemin ve pazar günü beklenen karla karışık yağmur nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.